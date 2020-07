ARMSAD FOTOD | Räppar Kenneth Rüütli sai isaks: poeg on nagu meie peegelpilt 

Kennethi ja tema kaasa Alice Heinmetsa perre sündis poeg 6. juulil. Uuel ilmakodanikul ja värskel emal läheb väga hästi. “Ta on väga rahulik laps ja üsna meie moodi, oleme ise ka rahulikud. Usun, et siin ei saanudki teistmoodi minna. Öeldakse, et laps tuleb oma vanemate moodi ja seda on näha - poiss on nagu meie peegelpilt,” ütleb räppar.

Pisipoeg sai ägeda nime Ruben. “Konkreetset põhjust nime valikul ei olnudki, aga Ruben jäi kuidagi kõrvu. Meil oli palju variante, aga see nimi jäi kõlama ja oli välja valitud juba enne kui teadsime, et sünnib poiss.”

Ruben on peaaegu kolmenädalane ja esimesed nädalad on perel möödunud üllatavalt hästi. “Ta on tõesti väga rahulik laps. Meil on ka väikesed nipid, kuidas poissi rahustada või magama panna, näiteks laulame talle toredaid laule.”

"Ruben on nagu meie peegelpilt," ütleb Kenneth Foto: Erakogu