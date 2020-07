VÄRISE, KONKURENT?! Mida arvab Marco Tasane suunamudija Triinu Liisi stripparist poiss-sõbrast? 

Justin McNairn elab praegu Austraalias, kuid tal on plaanis tulla varsti Triinu Liisi juurde Maarjamaale. Mida arvab võluva aktsendi ning liikuva kehaga Justinist aga samal erialal tegutsev Marco Tasane? „Keha ja plastilisus on hea. Samuti ka tätoveeringud, mis on viimastel aastatel trend,” loetleb Marco austraallase häid omadusi.

Kas Justin pakuks konkurentsi ka Eesti stripparitele? „Kindlasti oleks ta konkurent, sest inimesed tahavad ikka midagi uut,” leiab Marco. Ta lisab, et siinmail on stripparite järelkasv on olemas, kuid enamik neist on venelased.

Marco Tasane Foto: Martin Ahven