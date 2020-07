Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas tsaari sõjalaevad tallinlasi pommitasid 

Tööline Aleksander Klein oli surnuaial, kui korraga kuulis iseäralikku vurinat. „Mu silmade eest vilksatas mööda mingi tume vari. Käisin nagu löögist rabatult pikali, kui minu ümber kivikillud lendasid. Lähemal silmapilgul kuulsin õhus jällegi niisugust vingumisega segatud vurinat, varsti kuuldus kolmas, neljas vurin. Nüüd oli mul selge, et sõjalaevade kuulid Telliskoplisse on hakanud sadama. Hoidsin end tükk aega hauakivide varjus enne, kui usaldasin välja tulla.“

Üks kuul oli lähedal suvemaja katusest läbi puurinud. Peremees oli õnneks paar minutit varem õue läinud. Teine tabas surnuaiavahi maja. Kolmas puuris läbi posti vaid mõni meeter väikemehest, kes heinamaal lehma karjatas. Tallinna Teataja andmeil lasti kümmekond kuuli. Lausa ime, et ükski inimene pihta ei saanud.

Ajaleht selgitas, et merel olid õppused ja tulistati reidilt märklaudade pihta Paljassaarest loode pool. Kui kuulid üle lendasid, siis prahvatasidki need Telliskoplis maha. „Et nad kõik kolmetollistest suurtükkidest on lastud, siis tuleb laskmist miinipaatide arvele panna,“ selgitab ajaleht. Kümmekond aastat enne seda oli sõjalaevalt kuul läbi Telliskopli tipus seisnud rannavahtide kordoni lastud.