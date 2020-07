Kohutav! Robin Williams polnud viimaste elupäevadeni teadlik, et võitleb ravimatu haigusega 

Williams jäi meelde oma suurepäraste improvisatsioonide ja kõrgetasemeliste näitlejarollide tõttu. Näitleja võttis endalt elu 11. augustil 2014. aastal oma Californias, Paradise Cay´s asuvas kodus. Sama aasta alguses diagnoositi tal Parkinsoni tõbi, mis osutus valeks diagnoosiks. Alles lahkamisel selgus, et tegelikult põdes mees Lewy kehakeste dementsust. Robin polnud viimaste elupäevdeni täielikult teadlik, et on hädas ravimatu ajuhaigusega.

Sellel haigusel oli Robinile üsna hävitav mõju, näitleja mälu hakkas kaduma. Räägitakse, et kõige raskem oli tal 2014. aastal Vancouveris, filmi "Öö muuseumis: Hauakambri saladus" stseenide filmimisel. Sel ajal tekkisid tal kõrvetised, seedehäired, unetus ja ka haistmismeele kadumine.

Tema meigikunstnik ja kolleeg Cheri Minns kirjutas Robini viimastest elupäevadest ka näitleja elulooraamatus. Cheri meenutab, et soovitas Robinil naasta uuesti stand-up komöödiasse, kuid mees keeldus. "Ta lihtsalt karjus ja ütles:" Ma ei saa enam komöödia juurde tagasi naasta, Cheri. Ma ei tea, kuidas naljakas olla," kirjutab Cheri elulooramatus.