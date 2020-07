FILMIARVUSTUS | kas Teneti ootuses leiab valgelt linalt veel miskit vaadata? 

Raadiumiga müüdi nii kiilaspäisuse vastu rohtusid, tikke, huulepulki ja kõiki. Arvati, et see on imerohi. Ka Marie Curie (Rosamund Pike) magas pikalt raadiumiampull voodi kõrval. Seejärel selgus, et leitud radioaktiivsus pole teps mitte inimsõbralik leiutis. Üsna täpselt Curie elukäiku jälgiva filmi probleemiks jääbki stampides püsimine, kus iga aastakümme saab sama palju tähelepanu ja lisaks pakutakse ka seda, et Curie teadushimust ajendatud avastused viisid meid Hiroshima ja Tšernobõlini.

Kui otsida, et kumb film parem on, siis selles kategoorias võidab napilt Capone. Pinge on üleval lõpuni, Curie saaga läheb veidi melodraamaks.

Samas on kinodes ka lihtsalt ilusaid ja toredaid filme. Mika Kaurismäki, see on siis Aki vähemkuulsam ja –edukam vend, tegi lihtsa ja armsa filmi „Meisterkokk Cheng“, mille sisu on lihtne – Soome kolkakülla tuleb hiinlasest mees koos enda pojaga. Kohalikud sangarid õlleklaasi taga vaatavad meest küll esialgu umbusklikult, aga kui selgub, et ta oskab teha tavapärase kartulipudru ja vorstikastme asemel väga meeldivad Hiina toitu, siis kõik leebuvad.

Chengis pole ühtegi väga suurt probleemi. Kõik on väiksed virved ja kõik laheneb kiirelt ja ilusti. Kõht läheb küll tühjaks, kuid lõpuks leiab Hiina mees armastuse ja kõik on Soomes õnnelikud.

Hiina mees leiab Soomest armastuse Foto: Kino Artis

Aga lõpetuseks, et minge ikka kinno. Ühe eelmainitud filmi eel leidis aset dialoog:

„Kas me oleme ikka üksteisest liiga kaugel?“ küsis inglise keelt rääkiv härrasmees teiselpool kinosaali.

Ma ei osanud esimese hooga aru saadagi, et kas ta teeb nalja või on koroona täiesti üle käte läinud. Kui mees naerma hakkas, siis võis aru saada, et huumor pole kadunud.