ÕL VIDEO | Ansambel Respekt astus üle pika aja taas lavale: veidraid lugusid on aastate jooksul palju juhtunud 

Möödunud aastal laiali läinud ansambli Respekt algkoosseisu liikmed Jane ja Kerdo on otsustanud sel suvel taas viieks eksklusiivseks kontserdiks ühineda. Õhtuleht liitub ansambliga Viljandi ööklubis, kus toimub teine kontsert viiest. Kuigi lavale minnakse alles pärast südaööd on Kerdo juba kell 19 klubis kohal, et esinemispaik ja helisüsteem üle vaadata. Umbes tund aega hiljem tormab sisse ka lustlik naine, kes hõikab: “Hakkame laulma!”. See on muidugi Jane ning heliproov saabki alguse.

Pärast heliproovi on bändiliikmetel aega pidada kiire söögipaus ja jäädakse ootama, et kell tiksuks 1 öösel ning saaks lõpuks lavale minna. Backstage’is on meeleolu üsna rahulik, Kerdo pakub, et on ära joonud umbes kümme tassi kohvi ja Jane neli liitrit vett. Kell 23 avanevad ööklubi uksed ning ülevas meeleolus rahva pidutsemine kostab lava tahagi. Janele tehakse esinemismeiki ja -soengut. “Närv hakkab natuke sisse tulema,” ütleb Kerdo veidi enne kontserti. Lõpuks ongi neil aeg rahva ette minna - DJ hüüab bändi lavale ja möll võib pihta hakata.

Bacstage’st välja minnes tabab mõneti kultuurišokk ja peab tõdema et ühtegi kainet hinge näha ei ole - inimesed taaruvad ringi, joogid lendavad maha ja üksteisele kaela. Satun peale ka ühele peretülile, kus naine üle saali oma mehe peale karjub - viimane olevat liiga palju joonud ja ilmselgelt mingi jamaga hakkama saanud. Tõeline eestlaste pidu! Üllataval kombel on saalis palju noori, kes Respekti hitte kaasa karjuvad, tantsu löövad ja tahtmatult inimestel seljas elavad, sest jalad lihtsalt ei kanna enam. Tundub, nagu oleks kõik rullnokad klubis kohal, kuid selgub, et kõige vingemad tüübid istuvad aga bemmiga ukse ees, joovad pudelist viina ja üks neist toetab kapotile, sest kõvast joomingust on juba parajalt halb olla.

Respekt annab klubis vägeva kontserdi ja rahvas on rahul. Jane ja Kerdo meenutavad veel bändiaja hiilgehetki. Respekti läbi aegade meeleolukaim kontsert on Kerdo arvates olnud 2014. aastal toimunud Seto jaanituli, kus lava ees oli rekordarv inimesi, kes ennastunustavalt kaasa laulsid. “See oli ülev,” lisab ta. “Samas on ka väikesed grupid teinud väga armsaid kingitusi. Meile on isegi tehtud üks fännilipp, kus olid peal kõigi Rakvere fännide nimed ja väljaprinditud pildid meist. Rakveres on tõsimeeli olnud minu ajastu kõige vägevam publik ja nad on meile siiralt kaasa elanud,” meenutab Jane vanu aegu.

Jane meenutab ühe kentsaka loo suvisest esinemisest 2015. aastal Rakvere Virma pubis, kui oli väga palav ning aknad tehti esinemise ajaks lahti. “Üks hetk ronisid kostüümides inimesed aknast sisse ja olen kindel, et mõned arvasid, et olukord oli kokku mängitud. Tegelikult oli see kõik täiesti juhuslik,” räägib Jane. “Üks kord oli olnud aga kõva sünnipäeva pidamine ja Kerdo ei jõudnud lõpulooks lavale,” meenutab ta. “Sest ma olin hästi väsinud,” muigab Kerdo. “Õnneks sain loo siiski ära laulda. Publikule see nii veider võib-olla polnudki, aga mina mõtlesin terve aja, millal ta nüüd tuleb,” räägib Jane.