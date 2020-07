GALERII | PIITSPEENIKESED NEIUD JA HIRMUTAV MOELAVA: mis tunne on kandideerida ERKI moesõule modelliks? 

Castingu-päeval üritan võimalikult vähe süüa, kuid saan aru, et see üks päev ei aita midagi, ning pean lihtsalt seal poodiumil väga enesekindlalt kõndima ja näitama, mida mu ema (ja Kreeka) mulle andnud on.

Modelliotsing toimub Solarise keskuses, kuhu juba enne kella 12 on kogunenud mitukümmend inimest, kes seisavad, järjekorranumber rinnus, seljas maika ning jalas kitsad teksad ja kontsakingad. Mind juhatatakse võtma järjekorranumbrit, seejärel tuleb telefoni skaneerida QR-kood, mis avab klassikalise küsitluse: mis su nimi on, kui vana oled, milline on su juukse- ja silmavärv, jalanumber ja nii edasi.

ERKI Moeshow casting Foto: Erki Parnaku

Kui rinna-, vöö-, ning puusaümbermõõt on võetud, jään kuulama, mida räägib minu kõrval üks 14aastane modellihakatis. „Ma pole nii ammu ühelgi casting-ul käinud. Eile sain teada, et pean tulema. Saan tihti neist viimasel minutil teada ja lähen kohale nii, et ma ei tea, mis seal toimubki.” Tüdruk alustab oma loeteluga, milliste riikide moelavadel ta juba kõndinud on: „Moskvas, Kreekas, Monacos ja Itaalias. Mul on näiteks World Fashion Top Model Grand Prix tiitel, olen võitnud ka Little Miss Estonia ja Little Miss Euroopa auhinna.” Vau! Mida mina siin teen?

ERKI Moeshow casting Foto: Erki Parnaku

„Kas te olete siit kõik ära kõndinud?” katkestab meie vestluse tumedapäine neiu. „Ei, mina ei ole,” vastan, mõistes, et enam pole võimalik seda edasi lükata. Varasemalt saadud õpetussõnad „pea püsti, õlad taha ja rind ette” kaovad kui tina tuhka ja keskendun ainult sellele, et ma ei komistaks.