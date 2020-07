Uus teooria: kas Amber Heard mõtles sõpradega välja plaani, kuidas Johnny Depp süüdi lavastada? 

2016. aasta 21. mail kutsuti politsei paari katusekorterisse, sest väidetavalt oli Depp naist rünnanud ja korteris laamendanud. Eelmisel nädalal andsid toona kohale läinud politseinikud tunnistusi ja ütlesid, et ei näinud Heardi kehal ühtegi vigastust ega korteris mingeid kahjustusi. Ka teised tunnistajad on kohtus sama öelnud, vahendab DailyMail.

Amber väidab, et pärast tema ründamist peksis Depp segi kaks katusekorterit - ühe, kus nad koos elasid, ja teise, mida naine kasutas kontorina ja kus ta hoidis oma isiklikke asju.

"Mina arvan, et teie, Rocky Pennington ja Josh Drew panite pead kokku ning tulite lagedale segi pekstud korterite plaaniga. Te olete kõik öelnud, et politseinikud pidid seda nägema," sõnas Deppi esindav Eleanor Laws Heardile.

Kui naiselt küsiti, kas eelmisel nädalal tunnistanud Los Angelese politseinikud valetasid, vastas ta, et neid võis mõjutada meedia, kes kirjutas peagi pärast 21. maid, et naine võttis Deppi vastu lähenemiskeelu. Ta arvas, et nad ei tahtnud vastutust võtta selle eest, et teinud oma tööd piisavalt hästi, kui nad sündmuspaigale kutsuti, ja seetõttu ei rääkinud nad ka vigastustest ega kahjustustest.

Kohtus näidati ka pilte Heardi näost, millel olid sinikad. Naine väidab, et need tekitas Depp, kui mees viskas teda telefoniga. Laws väidab, et fotodel on näha, et Heard kasutas meiki, jätmaks muljet, et tal on näol sinikad.

Samuti näidati paparatsofotosid, kus naine ei kanna meiki ja tema näol pole ühtegi sinikat. "Mis iganes neil fotodel näha on, on tekitatud meigi, valguse või mõne teise meetodiga. See ei ole härra Deppi tehtud vigastus," ütles Laws.