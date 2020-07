Kim Kardashian on Kanye Westi sõnavõtu pärast maruvihane 

Perele lähedane isik avaldas väljaandele People, et Kim ei soovi rohkem kuulda, kuidas abikaasa oma kampaanias nende pere isiklikest asjadest räägib. "Kim on šokeeritud, et Kanye rääkis oma kampaania ajal Northist. Ta on maruvihane, et mees midagi nii privaatset jagas."

Kim on mures, mis saab järgmistel kampaaniaüritustel, sest West võib veel isiklikel teemadel sõna võtta ja võib juhtuda, et need puudutavad ka nende teisi lapsi. "Kim armastab oma lapsi kohutavalt palju ja tahab neid kaitsta. Talle meeldib väga ema olla," ütleb allikas.