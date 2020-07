Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas vanasti Lätist siidist aluspükse toodi 

1929. aastal juhtunud lugu väärib tähelepanu peamiselt seetõttu, et smugeldajad püüdsid ajalehtede väitel piirivalvurite eest minema kihutada kiirusega 100 kilomeetrit tunnis. Praegusel maanteel nüüdisaegse autoga sõites oleks see ilmselt võrreldav vähemalt kahekordse kiirusega.

Sakala kirjutab: „Valga piirivalve oli andmeid saanud, et Lätist toimetatakse salakaupa üle piiri. Märgati, et keegi naisterahvas võttis Valgas postkontori eest auto ja sõitis Piiri tänavale. Sääl astus keegi mees pakkidega autosse ja metsik kihutamine läks lahti Viljandi poole. Piirivalve ametnikkudel, kes alustasid tagaajamist, õnnestus põgenejad kinni pidada 16 kilomeetri kaugusel Valgast. Autosolijad keeldusid oma nime ütlemast. Mees oli isikutunnistuse autost välja visanud ning naine enda oma puruks rebinud ja osa tükke isegi alla neelanud. Läbiotsimisel leiti naise juurest kaitseliidu tunnistus. Selgus, et ta on Tarvastu jaoskonna ämmaemand Pauline U. Mehe nimetas ta oma armukeseks Johan P-ks, elukutselt põllutööline.“