„PUUDUTA MIND“ | Rännumees Tom Valsberg teab, kuidas reisida hirmuvabalt 

Kuid veel olulisem kui taotluste tunnetamine ja sõnastamine on oskus taotlusest lahti lasta ja mitte paaniliselt proovida vastavaid kogemusi tekitada. Oletame, et Sa tahad kassile pai teha. Üks võimalus on kassi kutsuda ja meelitada, teha end võimalikult avatuks. Teine võimalus on hakata kassi taga ajama. Mis Sa arvad, kumb toimib paremini? Kolmas moodus on vaikne ootamine, et kass ise Sinu juurde tuleks – ja ta tuleb! Taotlus ongi selline avatus ja maailmale pehme signaali väljasaatmine. Liigne pingutamine on nagu tagaajamine. Sinu oodatud kogemus on nagu kass, kes paneb plehku, kui Sa talle jõuliselt ja vägisi lähened.