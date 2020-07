Lauri Pedaja meenutab jubedat avariid: mul jäi ratastooli sattumisest puudu kaks millimeetrit 

Pedaja nimetab taastumisaega väga rõvedaks ja ütleb, et tal läks umbes pool aastat aega enne, kui tundis, et iga liigutus ei tee enam nii palju haiget ja lõpuks võib elama hakata. Pärast pooltteist kuud kodus passimist võttis Lauri appi ka füsioterapeut Jüri Salupere, kes Lauriga kaks korda nädalas personaaltrenni tegi ning mehele ka koduseid harjutusi õpetas. Viimaseid tegi Lauri enda sõnul suure hoolega. “Lisaks käisin vesivõimlemises. Tänu kõigele sellele tulin enda silmis kogu asjast väga kiiresti välja. Kui end juuli keskel kirurgile näitasin, oli ta väga rõõmus ja minu arenguga rahul, ning ütles, et olen taastunud arvatust kiiremini.”

Oli ka nõrkushetki

Lauri hea ja kiire taastumise taga oli tohutu tahtejõud. “Liigutasin ennast nii palju kui sain ja käisin iga päev vähemalt neli kilomeetrit jalutamas. Lõpetasin pärast avariid loomsete toodete söömise, olin kolm kuud vegandieedil, ning tundsin, kuidas iga päevaga tuli kehasse järjest rohkem jõudu ja sain paremini liikuda. Mingil hetkel sain näiteks käsi üle pea tõsta ja see oli väga suur saavutus,” ütleb ta. “Võin öelda, et olen praeguseks 95 protsenti taastunud, lihtsalt selgroog ei paindu ja ma ei saa küürutada. Vasakule-paremale liigun nüüd sama hästi nagu varem. Alguses oli tükk tegemist, kui autoga tagurdasin ja tahtsin üle parema õla vaadata, aga nüüd on see osa taastunud,” räägib Pedaja.

Lauri meenutab, et päev-paar pärast kojusaamist tabas teda nõrkushetk, kuigi ta ei tahtnud end nõrgana näidata ja perekonda muretsema panna. “Mäletan, et nutsin kodus Gethelile pool tundi, et ei jaksa praegu tugev olla. Ema oli mõneti hulluks minemas ja õel oli meeletu süütunne, et sõitis väikevenna vigaseks. Mina temal süüd ei näe, see oli lihtsalt loll olukord. Tugev olemine tõmbas korraks jalad alt ära ja tahtsin peatäie nutta ning emotsioone välja näidata,” tõdeb Lauri ja lisab, et peatäis nuttu aitas: “Siis oli siht silme ees - jalad kiiresti alla ja toimima saada. Olin valiku ees, kas hädaldan ja virisen või olen tugev, ning töötan sihikindlalt, et taastuda. Keskendusin iga päev pisikestele võitudele, näiteks, kui sain voodist kiiremini püsti või kõndisin ühe tänavavalgustusposti võrra rohkem kui eile. Negatiivsed asjad jätsin kõrvale. Minu eesmärk oli saada kiiresti terveks ja naasta normaalse elu juurde.”

Lauri tõdeb, et hakkas pärast avariid elu teistmoodi vaatama. “Kolm kuud kodus passides, on ikka väga palju aega mõelda, kes sa oled, mida tahad ja mis on su väärtused. Kui enne oli meie suhe Getheliga veidi lapselikum, siis pärast õnnetust sai selgeks, et tahan selle naisega elu lõpuni koos olla.” Lisaks mõistis Lauri, et juuksuritöö pole tema jaoks ikka päris õige ning ta hakkas keskenduma reklaamile, sotsiaalmeediale ning enese koolitamisele prodtsendi ja režissöörina. “Tegin elus kannapöörde, sätisin oma fookuspunkti täiesti ümber ja hakkasin uute eesmärkide nimel töötama. Tänaseks olengi käärid varna riputanud ja töötan sotsiaalmeedia agentuuris Vurr loovijuhi ja rezisöörina”

Pärast avariid ei istu keegi tutvusringkonnast jalad armatuurlaual

Lauri sai avariist õpetliku kogemuse, mida jagab ka teistega. “Istuge autos korralikult jalad all, mitte armatuuril, sest see on kõige turvalisem istumisasend. Teiseks panen kõigile südamele, et lihtsalt turvavöö peale panemisest ei piisa - alati peab vaatama, et turvavöö alumine äär oleks ilusti vaagnaluu kohal ja rihm, mis jookseb diagonaalis, oleks rangluu, mitte kaela või õla peal. Autosse istudes tuleb turvavööd alati pingutada ja tõmmata see kõvasti kinni. Talvisel perioodil soovitan autos istuda ilma jopeta, sest see tekitab vahe, mis kokkupõrke hetkel laseb liikuda istmest välja ja turvavöö võib tõusta valesse asendisse. Sellest piisab, et oled elu lõpuni jalutu,” räägib Lauri.