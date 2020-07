PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 20. juuli 

Maailmas on ahvatlusi palju ja sul on raske neile vastu seista. Võib tekkida vastupandamatu soov endale ilusaid asju osta, ära loobi raha niisama tuulde.

Tekkida võib uusi võimalusi, sul on küllalt nutikust ja ettevõtlikkust, et need ära kasutada. Meeldivaks ja kasulikuks võib osutuda tegevus, mis erineb suuresti su põhitööst.