Kuidas näpata salainfot, mis asub luku taga teisel pool ookeani? Luureagentuurid on aastakümneid kasutanud selgeltnägijate abi 

„1970ndate alguses märkas Ameerika luure, et nende info lekib. Algul nad arvasid, et nende hulgas on füüsilised spioonid, kes koguvad infot, aga pikemal uurimisel selgus, et spioone pole ja et idabloki luureorganisatsioonid kasutavad tegelikult meediume ja sensitiive,“ räägib kaugvaatluse praktik ja uurija Tommi Topelund. Oletati, et 1970. aastaks oli Nõukogude Liit kulutanud psühhotroonsetele uuringutele 60 miljonit rubla. Infolekke ulatus andis põhjust arvata, et see ei olnud venelastel mahavisatud raha.