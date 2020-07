Kanye West korraldab esimese presidendivalimiste kampaania 

ABC Newsi andmetel saatis Kanye pressiteate, milles kirjutas, et üritus on mõeldud ainult registreeritud külastajatele ja soovijad peavad registreeruma räppari uue kampaania veebisaidil. Eeldatakse, et osalejatel palutakse tõendade, et nad ei ole koroonaviirusega nakatunud ja üritusel hoitakse distantsi ning kandma peab maski.