Hästi hoitud saladus! Justin Timberlake'i ja Jessica Bieli perre sündis poeg 

Paari peres kasvab juba viieaastane poeg Silas. Väidetavalt sündis uus ilmakodanik nädala alguses. Jessica ema Kimberly oli viimased nädalad tütre ja tema perekonna juures, et lapse sünni ajal toeks olla. Tuleb välja, et Hollywoodi staar hoidis rasedust üheksa kuud saladuses - sarnaselt tõsielustaar Kylie Jennerile.

Justinit ja Jessicat nähti viimati avalikkuse ees 25. märtsil. Koroonakriisi ajal on nad viibinud oma kodus Montanas. Uudis lapse sünnist tuleb kaheksa kuud pärast seda, kui Timberlake New Orleansis pidutsemisega liiale läks. Fotodelt oli näha, kuidas ta näitleja Alisha Wainwrightiga väga lähedaseks sai. Hiljem vabandas Timberlake sotsiaalmeedias oma käitumise pärast ja tõdes, et ei taha oma pojale taoline eeskuju olla.