Ülle Lichtfeldt võtab end Ken Saani uues dokumentaalis alasti 

Saan on märganud, et taaslavastatud kuritegudega töötanud inimesed suhtuvad neisse omamoodi rahulikkusega. „Kui puutud hommikust õhtuni kokku jõledate asjadega, tuleb lõpuks paks nahk ja tekib omapärane must huumor.“

Kuna Saan on varem dokumentaalfilme tehes kohtunud paljude õigussüsteemis töötavate inimestega, turgataski talle sealt uue sarja idee pähe. „Olen aastaid prokuröridelt, politseinikelt, kohtunikelt ning mujaltki huvitavaid lugusid kuulnud. Põnevaid, veidrate keerdkäikude, hämmastavalt dramaatiliste kulgudega lugusid, sarimõrvaritest veidrate kuritegudeni. Mõned on liiga karmid,“ räägib ta.

PIINAMINE: Jõhkrad lood taaslavastatakse. Foto: Kalev Lilleorg / TV3

Saan ei salli rutiini ning seetõttu meeldivadki talle lühemad ettevõtmised. „Tänapäeva teleoludes on mõnes mõttes hullumeelsus iga kord uut asja toota.“ Tema sõnul on seriaalide probleem tavaliselt see, et neist tüdinetakse ära. „Lähed ühte rütmi ära ja see muutub rutiiniks. Meil hargneb iga lugu lahti erinevas keskkonnas ja see pakub vaheldust,“ ütleb Saan.

Sarjas mängivad näiteks Ülle Lichtfeldt, Tõnis Niinemets, Taavi Eelmaa, Anti Reinthal, Mart Sander, Velvo Väli, Ragne Pekarev ja Eduard Salmistu. „Eduard veetis rolliks valmistumiseks mitu õhtut koos politseinikuga, kes juhtumit lahendas, et sarjategelasest aru saada,“ paljastab Saan. Lichtfeldt oli aga nõus isegi alastistseenis osalema! „Ülle ütles, et temale meeldib hullude inimestega hulle asju teha.“

Ülle Lichtfeldt heidab kunsti nimel koguni riided seljast. Foto: TV3