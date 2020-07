„PUUDUTA MIND“ | Tõnu Talimaa: iga inimene on oma olemuses šamaan 

Taimede- ja loomademaailmast on palju õppida

Šamanismi juurde kuuluvad ka erinevad taimed, on tervendajataimed, õpetajataimed ja jõutaimed. "Kui nüüd üldse vaadata taimedemaailma ja loomade maailma siis sealt on hästi palju õppida puhtust, siirust, vahetust ja seda, mida tähendab loojaga või loomisprotsessiga või elu kõige sügavama olemusega kontaktis olemist, kus ei ole seda kujutluslikku kõverust sees, see on kõige puhtam eluvoolamise vorm siin maa peal, millega me saame kokku puutuda," räägib Tõnu loodusest.

Seetõttu šamanismis taimedelt õpitakse läbi nende kuulatamise ja nende iseendana kogemise. Et šamaanina kogeda maailma, on tarvis osata ja õppida vaatama ja kuulatama niimoodi, et sa vaadates või kuulatades midagi, näiteks puud, tunned seda puud iseenda teadvuse ruumis. Siis saad enda sees tema sisse minna, kogeda teda, kogeda seda, mis seisundist on, mis tunne tal on.

Sellel põhineb ka niinimetatud loomade ja lindude keele oskamine - see on teistmoodi oma vaatamise ja kuulatamise häälestamine ja kasutamine ning oskus seda kogemust lugeda ja tõlkida inimkeelde ehk kirjeldada seda.

Igal taimel on mingi sõnum maailmale. “Sellel põhinebki see, et tamm on nagu isataim ja selline sõdalasetaim, pärn on emataim, emalikkuse ja naiselikkuse taim, ja nii edasi,” selgitab Tõnu. Sellised teadmised on kõik tulnud sellisest vaatamisest, sellisest rääkimisest iseenda sees taimega.

Šamaan Tõnu Talimaa Foto: Kalev Lilleorg

See on hingega vaatamine ning Tõnu sõnul kõik lapsed oskavad seda. “Ma olen 100 protsenti kindel, et selle ajani, kui lapsed veel ei räägi, siis nad muudmoodi ei oskagi tajuda,” räägib ta. “Niipea kui hakkab sõnaline kirjeldamine, nimetamine, küsimine, siis hakkab toimuma selles tajumises ümber programmeerumine mõistuslikkuseks ehk vormile ja hakkab see sisuline hoomamine tasapisi ähmastuma.”