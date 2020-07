Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas keiser Pullapää rahvaga pidu pidas 

Venemaa nutikaim ja reformimeelseim keiser, pärisorjuse kaotaja kogu riigis armastas Eestis käia ning oli Haapsaluski mitu korda. Üks anekdoot kõneleb, et kui Eestis polnud veel raudteed, sõitis ta suurvürstina tõllas ringi ja pidi postijaamas hobuseid vahetama. Postmeister oli hoone kaunilt roheliste oksade ja lilledega ära ehtinud. Aleksander pööras sellele tähelepanu ja ütles toona kombeks olnud prantsuse keeles: „Mon Dieu! Quel luxe!“ ehk siis: „Mu Jumal, milline luksus!“ Postmeister mõtles, et suurvürst ütles: „Kell on üks,“ ja kargas talle, kell käes, ligi. Kummardas sügavalt ja parandas: „Kell on kaks, teie kõrgeausus!“