ARVUSTUS | Ood tehismäele: kuidas Taani menukirjanik hakkas lugejaid raputama 

Tõttöelda peakski nüüd korra peatuma sellel, mida mägi sümbolite ja kultuurifilosoofias tähendab. See on midagi suurt ja tähtsat. Põhimõtteliselt on mägi üks vanimaid sümboleid üldse. See on igale rahvale, kultuurile (olenevalt nende geograafilisest asukohast) kui õhtune „Aktuaalne kaamera“ eestlastele – see konstateerib, et meie arusaam maailmast ja selle toimimisest peab jätkuvalt paika. Omamoodi maailma kese.