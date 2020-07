Skandaalne ärimees: taotlen Katrin Lustile jälitamise ja ahistamise tõttu lähenemiskeeldu. Katrin Lust: see on laim, ma ei ole teda jälitanud! 

Ärimehel endal on asjast aga hoopis teistsugune arusaam. „Katrin Lusti suhtes on Harju maakohtule koostatud lähenemiskeelu taotlus ahistava ja jälitava käitumise lõpetamiseks. Lusti ahistav käitumine on kestnud aastaid ja täna tungis ta Lühike jalg aadressil eraterritooriumile, kuhu tal polnud õigust tulla. Ei ole usutav, et ta sattus siia juhuslikult,“ ütleb Velleste Õhtulehele.

Samal teemal Õhtuleht | Krimi Ärimees Urmas Velleste peab kauni naise pärast võitlust Assar Pauluse grupiga „Ta soovis siseneda meie ruumidesse, milleks luba ei olnud. Temaga kaasas oli noormees, kes asus kohe filmima. Palusin mitte filmida ja lahkuda, Lust seda ei teinud. Alles pärast seda, kui ütlesin, et koostatud on lähenemiskeeld ja kutsun politsei, oli ta nõus ära minema. Meil on siin ka turvakaamerad,“ kirjeldab Velleste omapoolselt juhtunut.

Lusti väide, et teda ähvardati, ei pea Velleste sõnul paika. „Meil ei ole põhjust Katrin Lusti ähvarda, aga tema varasema käitumise suhtes oleme kasutusele võtnud õiguskaitsevahendid. Tegemist on delikaatse teemaga mida ma ei saa pikemalt kommenteerida, kuna ees on ootamas kohtuvaidlus,“ lisab ta. „Lühidalt on Katrin Lusti ahistav käitumine kestnud minu suhtes pika perioodi vältel ja käimas on õigusvaidlus tema kui eraisiku suhtes, sest tema tegevus ja käitumine ahistab mind ja minuga seotud ettevõtteid.“

Velleste ütleb, et tema silmis on Lusti näol tegu aferisti ja kurjategijaga. „Kui keegi teid kahe aasta jooksul jälitab, tunneksite ennast samuti häirituna. See on ebameeldiv. Tänane situatsioon on ka politseis fikseeritud. Keegi teda ähvardanud ei ole, me lihtsalt ei ole nõus, et ta tuleb meie äriruumidesse ja eravaldusesse, selleks tal luba või nõusolekut ei ole. Minna valeväidetega Õhtulehte ja teha ennast ohvriks, on meelevaldne.“

Millal ja miks aga väidetav Lustipoolne ahistamine alguse sai? „Minuga seotud advokaat Maksim Greinoman on esitanud Euroopa patendiametile taotluse kaubamärgi registreerimiseks. Greinoman on mulle 10 aastat õigusabi osutanud. Mulle teadaolevalt on alates hetkest, kui kaubamärgi registreerimise menetlus patendiametis alguse sai, Katrin alustanud aktiivselt minu jälitamist ja ahistamist. Tema peas on vist paranoia, et mina soovin tema kaubamärki „Kuuuurija“ kaaperdada, aga mul ei ole sellega vähimatki seost.“

Lust: sellisele provokatsioonile ei saa alluda

Meenutuseks – 2018. aasta suvel kuulis Lust, et keegi Maksim Greinoman soovib Euroopa Liidu tasandil telesaadete tootmise kategoorias patenteerida „Kuuuurija“ kaubamärki. See vaidlus kestis veel ka eelmisel aastal. „Mis mul öelda on…“ ohkab Lust selle peale. „Ma arvan, et see on ähvardav käitumine takistamaks mind uurimast seda lugu, millega seoses inimesed mu poole pöördunud on. Ühtegi kohtuasja ma ei karda – ma pole seda inimest kunagi taga ajanud ega jälitanud.“ Greinomaniga seostamist peab Lust samuti meelevaldseks. Siis meenub Katrinile, et tõesti – kui ta 2018. aastal „Kuuuurijas“ Greinomani kaubamärgikaaperdamist kajastas, rääkis ta saates patendivolinikuga lisaks ka erinevatest muudest kaubamärgivaidlustest. „Fookuses oli minu oma. Googeldamine tõi välja Lehmakese kommi loo, mille osas käis vaidlus (2010. aastal süüdistas Velleste oma endist elukaaslast Lehmakese kommi retsepti varguses, 2018. aastal aga väitis, et Lehmakest kaaperdatakse ja võltsitakse – toim.). Lisaks oli juttu veel James Bondi plakati kopeerimisest ja muust,“ kirjeldab Lust.