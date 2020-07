Respekti solist Kerdo Mölder: neelasin laval alla liitrites pisaraid ja tundsin, kuidas ma keset esinemisi kokku varisen 

Respekt, kes teatas eelmise aasta alguses, et on otsustanud pillid kotti panna, tuleb sel suvel viieks kontserdiks algkoosseisuga taas lavale. Põhjus, miks kontserte antakse just Jane Kruusmaa, mitte vahepeal bändis olnud Rita Liiveriga, on Mölderi sõnul lihtne. „Just Janega tegi Respekt oma esimesi samme ja liugles hiljem kõrgel purjeladvas. Temaga puhusime Respektile elu sisse ja seda täiesti teadmatus veekogus. Teadmata, kuidas asjad käivad ja milline see maailm tegelikult on, me lihtsalt hüppasime, roosad prillid ees, ja sukeldusime sinisilmselt suurde veekogusse. Nii see lumepall veerema hakkas – täiesti omasoodu ja omamoodi, ei mingeid reegleid järgides,“ jutustab Mölder.