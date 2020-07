Inimesed Kelly Rowland Beyoncé varjus elamisest: inimesed võrdlevad igal juhul Toimetas Reelika Vaiksaar , täna, 14:32 Jaga: M

Kelly Rowland Foto: Reuters/Scanpix

38aastane popstaar Beyoncé on teinud endale nime muusikamaailmas ja see käib temaga igal pool kaasas, mis on tekitanud peavalusid teistele kuulsustele. Tüdrukutebändi Destiny’s Child ühe asutaja ning liikme Kelly Rowlandi sõnul on ta terve enda lauljakarjääri jooksul olnud Beyoncé varjus. „Ma ei saaks laulda teatud laule, sest see on „liiga Beyoncélik”,” vahendab Daily Mail.