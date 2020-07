Inimesed Mihkel Mattisen koroonast: minu jaoks oli see imelik ja mõttetu aeg Toimetas Reelika Vaiksaar , täna, 12:51 Jaga: M

Mihkel Mattisen Foto: Robin Roots

Kui paljud muusikud said tänu koroonaviirusele hinge tõmmata ning rohkem keskenduda loomingu kirjutamisele, siis Mihkel Mattisenil läks oodatust teisiti. „Mul oli sellel perioodil vaja päris palju muusikat kirjutada ning minu jaoks oli see aeg kuidagi imelik ja mõttetu aeg,” räägib muusik Retro FMi hommikuprogrammis „Ärkamisaeg” ja lisab, et ehkki ta kirjutas pandeemia ajal muusikat, tuli see oluliselt raskemalt kui normaalsel ajal.