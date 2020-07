Linnafestivali GROM MMXX programmi lisandusid kohalikud tegijad 

Ratkilleri alias on Eesti eksperimentaalmuusiku Mihkel Kleisi tuntuim projekt. Tema muusika kõlab korraga nii spontaanselt kui ka läbimõeldult – see mõjub nagu arvutisüsteem, mis on hakanud improviseerima enese programmeeritud si

Varem kinnitatud artistidena on programmis ajastu üks olulisemaid bände - terav, nutikas, energiline ja naljakas Inglismaa duo Sleaford Mods, legendi staatuse saavutanud Manchesteri produtsent Andy Stott, kaalukate ja painavate riffide meistrid Monolord Rootsist, põrandaaluses elektroonilises skeenes juba 90ndatest saati laianud Belgia produtsent Cabaret Nocturne, põhjanaabrite kuulsaim trammijuht ja soolo-artist Jaakko Eino Kalevi, Hollandi avangardi helilooja ja lautomängija Jozef Van Wissem; esmakordselt Eestisse jõudev uue põlvkonna black metal'it esindav This Gift Is A Curse Rootsist ning Eesti muusikaauhindade galal parima metal-albumi tiitliga pärjatud Kannabinõid.



GROM MMXX keskendub hea tasemega korraldusele nii esineja kui külastaja vaates. Seetõttu on tegemist ka tagasihoidliku mahutavusega ning piiratud pääsmete hulgaga sündmusega, et tagada väärtuslik elamus kõigile. Piiratud hulk pileteid on saadaval Sveta baaris ja Ticketeris.