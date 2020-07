„Rannamaja“-Ada laste saamisest: eelistaksin, et olen kihlatud või abielus 

Üks fännidest uuris naiselt, kui vanalt soovib ta lapsi saada. “Arvan, et 28-30. eluaasta vahel. Täiesti oleneb, kus ma oma elus olen sellel hetkel: kindlasti peaks olema stabiilne töökoht, oma kodu ja mees, kellega olen pikalt koos olnud. Eelistaksin, et olen kihlatud või abielus,” vastab Ada.

Ada räägib, et vaatab Andrei Zevakini Youtube’i videoid, kus mees reageerib “Rannamaja: raju reede” osadele. “Vaatan ja mõtlen, et miks ma teda varem ei avastanud. Samas usun, et sel aastal oligi teda vaja, sest kõik on halvasti ja tema videod toovad naeratuse näole. Kõige paremad on muidugi need osad, kus ta mulle puid alla paneb, sest oskan enda üle naerda. Naeran kaasa, kui mu üle nalja tehakse ja ma ei solvu kunagi.”