Muusik EiK avaldas põneva helikeelega kogumiku 

"Plaadi puhul on tegemist justnimelt kogumikuga paladest, mis me bändiga alates möödunud aasta maist oleme valmistanud," täpsustab autor. Lisaks juba eelnevalt väljaantud lugudele, "Ilusti", “Tinnitus" ja "Ilusti" remix'ile leiab sellelt viis täiesti värsket laulu, mida ühendab sama koosseisu kindel helikeel. Plaat ilmus koostöös Luurel Varasega, kes tegi elektroonilised taustad; Mattias Tirmastega, kes mängis elektrikitarri; ja Maris Pihlapiga, kes laulis taustavokaale ning mängis viiulit. Lisaks põhituumikule olid vokaalide salvestamisel abiks produtsent Sander Mölder, kitarrist Jonas Kaarnamets (Frankie Animal), trummid salvestas Rainer Meinart ja mängis Kristjan Tenso (Kenors). Lood mixis ja masterdas José Diogo Neves.

TIKS Rekords plaadifirma esindaja, produtsent Sander Mölder lisab omalt poolt: "EiKiga on nii, et ta on kindlalt üks Eesti töökamaid poeete-räppareid. Nende kahe plaadi puhul, kus mul on õnnestunud temaga koos stuudios olla ja kaasa mõelda, pole vist olnud ühtegi korda, kui ta ei oleks esimese korraga kõike ideaalselt linti saanud. Järgmised salvestused on lihtsalt tema enesetunde parandamiseks, et ta ei tulnud mütsiga lööma."