Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas tartlased pommide eest metsa pagesid 

Ta lisab 17. juulil: „Ööd mööduva kahurimürina saatel. Tulistatakse patareidest meie selja taga, vastatakse jõe ja linna tagant. Linn põleb. Eriti hirmsatel öödel läheme järve poole, kust linn näha. Plahvatuste plõksuva hääle järgi teame, et lastakse süütepommidega... See on mu kodulinn, mis seal vastu kajab kui tühi vaat. See on mu sünnilinn, mida tulega üle puistatakse ja mis läbi öö õhetab... Ühel ööl nägime, kuidas tulekeeled ja suitsupilved siirdusid Peetri kiriku tornist ühe enam ja enam paremale poole. Seisime Tuklaga kraaviserval. Vaatasime teineteisele otsa... Ta võttis mu ümbert kinni ja lausus: „Nüüd on ka meie kodu läinud!“