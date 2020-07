Merylin Nau täiendab end eriti seksikatel aladel: see oskus on mõeldud ainult minu lemmikmehe jaoks 

Merylin paljastab, et käis Epp Kärsini lingam-koolitusel ja soovitab seda kõigile teistelegi. "Isegi kui arvate, et teate palju, siis õpite nii palju juurde, mida enne isegi ei teadnud. Kõiki võetakse ülisoojalt vastu," kirjutab Nau Instagrami loos.

Naine kirjutab, et läks koolitusele, kuna tal pole kunagi olnud võimalust mehele rahuldust pakkuda. "Koolitusel mõtlesin ja lootsin, et keegi ei küsi minu kogemuste kohta, eriti kui ma 26, et ei tea, kuidas mind vaadatakse, kui pole mehel isegi lahti löönud," paljastab Merylin, et muretses enne koolitust pisut.

Siiski kinnitab ta, et kõik olid koolitusel väga sõbralikud. Tõsielustaar hoiatab ka, et meestel ei tasu nüüd talle kirjutama hakata soovidega õpitut ka rakendada. "See oskus mõeldud ainult minu lemmikmehe jaoks, keda saan 100% ka päriselt usaldada. Et end vabaks lasta, peab minu jaoks tekkima usaldus... ma ei ole mitte millegi vastu. Ma olen vägagi avameelne, aga puudu on olnud usaldusest."