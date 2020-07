Marko Atso koroona mõjust: kui käed-jalad küljes, on ülejäänu pseudoprobleem 

Koroonaviirusest tingitud eriolukord ja mitu kuud kestnud seisak mõjutab Atso sõnul majandust järgmise aastani. "Selline pauk jätab jälje väga pikaks. Mulle ei meeldi eriti halada, aga kahju on, et see jätab kustumatu jälje inimese psüühikale. Ma isiklikult ei tea, milleks seda kõike vaja oli: mingite asjade jaoks oli see hea, mingite asjade jaoks halb. Mõned prioriteedid tõi see rohkem maa peale. Ega ma ei vingu, kui käed-jalad küljes, on ülejäänu pseudoprobleem," ütleb Atso.