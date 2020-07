Marko Reikop reisimisest: inimesed hakkavad aina rohkem tavalist elu elama, kuid koroonat pole keegi unustanud 

„Ma olen ammu [seda] tahtnud külastada, aga kuna see jääb suurtest teedest kõrvale, siis ma pole kunagi viitsinud siia tulla,” räägib Reikop linnast Gdańsk, mis on suuruselt kuues linn Poolas.

Kuna Reikop on suur reisimise fänn, oskab ta hästi välja tuua rändamise erinevused tava- ja praegusest olukorrast. „Praegune olukord erineb tavareisimisest meeleolu poolest. See ei ole nagu tavaline elu, kuigi inimesed hakkavad tavalist elu aina rohkem ja rohkem elama. Kui ma võrdlen erinevaid riike – näiteks Läti ja Leedu – siis inimesed kandsid ühistranspordis ja siseruumides maske. Inimesed kannavad maske nii palju,” ütleb ajakirjanik ja lisab naljatledes, et paljud kaitsevad maskiga enda lõuga mitte suud.

Maskikandmine pole ka Reikopile võõras ning reisides liialt inimkontakti ei tekita. „Kui ma reisin autoga, siis me oleme kahekesi ja peamiselt autos. Söön välikohvikutes ja ööklubisse ei läheks ka tavaolukorras. Muuseumites käies kannan maski,” loetleb ta.