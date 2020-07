Inimesed GALERII | „Särtsuminutite“ saatejuht Tiit Trofimov korraldas fännidele mõnusa joogapäeva Anu Saagim , täna, 11:43 Jaga: M

GALERII

Mõnus Joogapäev Liipa talus

Nädalavahetusel toimus Liipa talus enesearengu teejuhi ja Õhtulehe "Särtsuminutid" saatejuhi Tiit Trofimovi eestvedamisel Mõnus Joogapäev, kus huvilised said praktiseerida erinevaid joogastiile, et leida neist endale sobivaim ning veeta aega mõnusas keskkonnas mõttekaaslaste seltsis.“Olen väga-väga tänulik selle mõnusa joogapäeva eest ja aitäh kõigile joogaõpetajale, kes tulid ja olid nõus oma aega ja oskusi edasi andma,” ütles korraldaja Tiit Trofimov. Tema sõnul leidsid joogapäeval tegevust nii algajad õpilased kui ka need, kes joogaga tegelevad. “Ma olen alati öelnud, et isegi kui oled vaba tegija, õpid iga kord midagi uut juurde,” sõnas ta.