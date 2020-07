Inimesed MUUSIKU DEBÜÜT NÄITLEJANA! Andres Eelmaa: alguses oli keeruline mängida enda vastandit, kes polnud kunagi tüdrukut suudelnud Madleen Vapper , täna, 13:32 Jaga: M

GALERII

Andres Eelmaa Foto: Silver Tõnisson

Seiklused Lõõtsavägilaste bändiga ja näitlejatöö seriaalis "#PIND" – äsja kaitseväkke suundunud Andres Eelmaa on elus jõudnud nii mõndagi korda saata. "Mitte et ma ise mingi naistemees oleks, aga keegi sõbranna on alati olemas," naerab Andres, kellel tuli seriaalis kehastada enda täielikku vastandit.