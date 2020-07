FOTOD | Viimase vindi peal rase Katy Perry hullab lainetes 

Katy ja Orlando tütar peaks sündima lähinädalatel ning kuuldavasti on paarike lapse ristiemaks valinud Jennifer Anistoni.

"Jenniferil on seetõttu väga hea meel ja ta nuttis, kui Katy ja Orlando teda palusid," ütles allikas laupäeval The Sunile. "Katy ja Jen on väga lähedased. Karantiiniajal käisid nad jalutamas ja veetsid palju aega koos," rääkis allikas.