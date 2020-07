Inimesed TV3 VIDEO | Reket esineb jazzifestivalil: tahaks pigem publiku seas olla kui laval Toimetas Reelika Vaiksaar , täna, 22:04 Jaga: M

Reket Foto: Tiit Tamme

Saabuval nädalavahetusel toimub Haapsalu Piiskopilinnuses esmakordselt jazzifestival TAFF:fest. Sündmuse teeb eriliseks aga see, et erinevad muusikastiilid on ühendatud jazziga. Teiste seas esineb seal ka räppar Reket. „See kooslus on minu jaoks täiesti ennekuulmatut. See sound on äge,” räägib räppar saates „Suvine Duubel”.