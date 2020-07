Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas väljakaevamisel leiti Eesti vanim püss 

Alles hiljem tuvastati, et see on varspüssi osa. Arvati, et tegu on ilmselt kõige vanema tulirelvaga, mis on Eestist leitud, ja et nõndanimetatud Otepää püss on pärit XIV sajandi viimase veerandi ja XV sajandi teise poole keskpaigani ulatuvast ajavahemikust. Seda, kus see oli tehtud, on raske välja selgitada. Relv võidi Tartu piiskopkonda tuua teistest hansalinnadest või hankis selle piiskop Dietrich Damerow, kes tahtis luua koalitsiooni Liivi ordu vastu. Võimatu pole seegi, et püssi valmistas mõni kohalik relvameister ehk isegi Tartus. Ain Mäesalu on paigutanud Tallinnas tehtud esimese tulirelva 1384. aastasse, niisiis valmistati see üsna pea pärast seda, kui teated püssidest Lääne-Euroopast siinmaile jõudsid. Ta arvab, et Otepää püss pärineb igal juhul varasemast ajast kui 1396. aasta, mõnedel andmetel isegi 1380. aastast ja seega võib tõesti olla tegu vanima seniavastatud Eesti tulirelvaga.