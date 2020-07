Katrin Karisma: kui on raske, tuleb tegutseda, sest nii kaovad halvad mõtted  

Näitlejanna sõnul hajutab tegutsemine halvad mõtted ning hoiab ära ka emotsionaalse kokkuvarisemine. „Elus peab edasi minema, sest nii palju huvitavat on ju ümberringi, issand!” ütleb ta.

Katrin Karisma ema oli talle ka teise õpetuslause öelnud – kõik mis ette võtad, tuleb viia lõpule. „Olen püüdnud ära teha enamiku asju, mis elus on ette tulnud,” ütleb naine ja lisab, et pole siiani kindel, kas ta on üldse leidnud oma koha selles elus.