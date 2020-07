Ellie Goulding: ükski naine ei tohiks tunda survet emaks saamisel 

33-aastane popstaar tunneb muserdust, et töötavaid naisi ei kiideta piisavalt. Lauljatar lisab, et emaks olemise kohta on palju blogisid ja podcaste, mida ta väga hindab, aga ta tahaks ka rohkem teada naiste kohta, kes on samas paadis temaga. „Olen karjääri tegemisele suurt rõhku pannud ja kui koroonaviirus on läbi, hakkan jälle tuuritama. Oleks hea, kui oleks mõttekaaslasi, kes on samas olukorras ja tahavad lapsi saada hilisemas vanuses või ei taha üldse saada. Mulle meeldiks kuulata podcaste selle kohta – võibolla hakkan ise tegema,” ütleb ta.