Kristina Pärtelpojale tehti üllatustüdrukuteõhtu: arvasin, et lähme mu lapsele järele 

Blogija tüdrukuteõhtust ei puudunud abieluvande lugemine ega ka lõbusad seltskonnamängud. „Üheks mänguks oli küsimuste mäng. Kui oli näiteks küsimus, et kes teavad mind kolm aastat, siis need võtavad joogist lonksu. Pidime nugadega ka suvikõrvitsatest peenised vorpima. Mu sõbrad ja mees tegid video, kus soovisid mulle erinevaid soove,” loetleb Kristina tüdrukuteõhtu tegevusi. Ka blogija eelmised kavalerid saadeti suure pauguga minema. „Lasime mu eelmiste poiss-sõprade nimed ilutulestikuga õhku,” ütleb ta.

Pärtelpoja jaoks oli tüdrukuteõhtu suureks üllatuseks. „Pärnust tulles hakkasime mu ema juurde sõitma, et sealt mu laps kaasa võtta. Terve sõiduaja olin telefonis kuniks üks hetk vaatasin, et oleme Virtsus ja mu sõbrannad on seal,” räägib ta rõõmsalt. Virtsust mindi edasi paadile, mis sõidutas nad Viirelaiule.

Mõni aeg tagasi polnud blogija veel kindel, mida pulmadega teha ning kas oleks mõistlik need edasi lükata – põhjuseks loomulikult puhkenud koroonapandeemia. Praeguseks on noored võtnud vastu otsuse pulmad siiski augusti lõpus ära pidada, kuid plaanitust väiksemalt ja teises kohas. „Mu pulmakorraldajast sõbranna on olnud väga suureks abiks. Tema aitas suure pulma väiksemaks korraldada,” ütleb Kristina ja lisab naerdes, et ilma pulmakorraldajata oleks ta peast hulluks läinud ning juuksed ilmselt stressist peast langenud.