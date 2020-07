VIDEO | Shanoni solisti visati täis õllepurgiga: mulle ei mahu pähe, kui mõtlematult ja vastutustundetult võib käituda 

"Võib ainult mõelda, mis võinuks juhtuda, kui see oleks tabanud kellegi pead, nägu või silma. Peatasin koheselt loo ja enam-vähem sain aru, kust suunast purk teele pandi. Platsi keskosas oli ülemeelikus tujus noortekamp ja sinna ka minu pilk suundus. Keegi täpselt viskajat ei näinud, aga eeldasin, et ju see mõni tüüp sellest pundist oli. Hiljem muidugi selgus, et viskajaks osutus hoopis naisterahvas. Mulle ei mahu pähe, kui mõtlematult ja vastutustundetult võib mõni käituda. Lava ees oli omajagu väikeseid lapsi ja jumal tänatud, et keegi sellega vastu kukalt või lagipähe ei saanud," räägib Immato.

Taavi ütleb, et neile on varemgi esemeid lavale visatud, kui enamasti on need siiski olnud süütud asjad - lilled, kirjakesed, paberraha, särgid või nokamütsid. "Enam kui kümne aasta jooksul on tõsiseid juhtumeid olnud õnneks vaid paar. Kõige negatiivsem juhtum leidis aset mõned aastad tagasi, kui lavale visati klaas, mis purunes ja täitis kogu lava klaasikildudega. Õnneks salvestame kõik kontserdid ka videopildis ja süüdlased saab hiljem tuvastada. Viimase näite puhul tegeles asjaga edasi politsei ja kindlasti kaasame võimuesindajaid ka edaspidi, sest selline käitumine on äärmiselt pahatahtlik ja lubamatu," on laulja pahane.

Taavi räägib, et suurt trotsi ja viha selliste küll ei teki, aga tuleb arvestada, et ühe inimese rumal käitumine võib rikkuda sadade inimeste kontserdielamuse. "Asi on väga lihtne - kontsert võib jääda poolikuks või toimumata, kui bänd ei tunne ennast laval turvaliselt," on mees konkreetne.