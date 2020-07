Katie Price'i 18aastane poeg on raskes seisus haiglas: noormehel on südamerabanduse oht 

"Katie on end selleks hetkeks terve Harvey elu ette valmistanud. Ta püüab olla tugev ja vastu pidada, kuid sisimas tunneb ta end abituna ja on kokku varisemas," räägib allikas väljaandele.

Koroonaviiruse tõttu ei lubata naisel ööseks intensiivraviosakonda poja kõrvale jääda ja külastusreeglid on haiglas ranged.

Harvey'l on geneetiline haigus, Prader-Willi sündroom, mis võib põhjustada kaalutõusu ja käitumisprobleeme, lisaks on noormees osati pime ja tal on diagnoositud ka autism.

Harvey kehatemperatuur oli haiglasse minnes 42 kraadi. "Ma kinnitan, et Harvey on intensiivravi osakonnas ning on parimates kätes. Tahaksin tänada kiirabi ja haiglatöötajaid, et nad reageerisid kiirelt ja tema seisundi stabiliseerisid," andis Katie ka Instagramis teada.

Harvey on kahe nädala jooksul juba teist korda haiglas. Varem on ta kirjeldanud, et tal oli rinnus selline valu, nagu torgiks keegi teda nõeltega. Eelmine kord diagnoositi tal rinnapõletik.