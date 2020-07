Film GALERII | Eesti kalleima mängufilmi produtsent Riina Sildos: riskid on suured ja koroona mõjutab meid palju, aga saame hakkama! Reelika Vaiksaar , täna, 11:14 Jaga: M

GALERII

"Erik Kivisüda" võtted Foto: Stanislav Moshkov

Koroonakriis on loopinud tublisti kaikaid kodaratesse rahvusvahelise lastefilmi „Erik Kivisüda” tegijatele. „Meil peaks augustis algama võtteperiood Luksemburgis, aga mis juhtub selle kolme nädalaga – kes seda teab,” räägib produtsent Riina Sildos. „Riskid on suured ja koroona mõjutab meid väga palju. Aga me saame hakkama!”