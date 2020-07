Elvis Presley lapselaps leiti vaid 27aastaselt surnuna 

Lisa mänedžer ütles TMZ-le, et Lisa on loomulikult kurbusest murtud ja lohutamatu, kuid püüab oma 11aastaste kaksikute ja vanima tütre Riley pärast tugev olla. "Ta armastas seda poissi. Benjamin oli tema elu armastus."

Benjaminist ei ole väga palju teada, vaid seda, et kogu tema pere on tõeliselt kuulus - Benjamini vanemad on Lisa ja muusik Danny Keough, tema õde aga näitleja Riley Keough. Ja loomulikul tema superkuulsad vanavanemad Elvis ja Priscilla Presley. Benjamin on aastaid madalat profiili hoidnud ja teda teatakse peamiselt selle järgi, et ta on äravahetamiseni sarnane oma vanaisa Elvisega.