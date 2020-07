PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 14. juuli  

Palju õnne, Vähk! Algaval eluaastal on julge pealehakkamine juba iseenesest pool võitu, ent pead enne millegi alustamist veenduma, et tegemist on sulle jõukohase ülesandega. Maailm on tulvil põnevatest väljakutsetest, millest kinni haarad, mistõttu on oht end killustada. Armusuhtesse pead ka ise hoolega panustama.