Ära jäänud tubased etendused mängib Komöödiateater ära vabas õhus 

Villemsoni sõnul tuli eriolukorra pärast umbes kolmandik pileteid inimestelt tagasi osta, kuid kaotatud teatrihuvilised loodetakse suvetuuril tagasi saada. “Otsustasime teatriga, et kevadiseks etenduseks ostetud piletiga saab inimene ise otsustada, milline suvetuuri etendus talle ajaliselt kõige paremini sobib. Nii on planeerimine paindlikum ja inimesed ei pea teatriskäiku ära jätma,” selgitab Villemson otsust.

“Nagu mulle endale meeldib öelda, siis eks see fail on kusagil olemas. See tuleb lihtsalt lahti pakkida,” ei muretse Normann pikema pausi üle näitlemises.

See, et etendused toimuvad värske õhu käes, ei tohiks Normanni arvates midagi muuta: “Näidend on särtsakas ning hoogne, seega muret, et midagi sisust vabaõhulava suuruse pärast kaotsi läheb, kindlasti pole. Vahest on oht, et vabas õhus tuleb etenduse ajal mõni julgemat sorti lind mängu või lendab paar lennukit taevas, kuigi praegu pole isegi neid viimaseid veel näha.”