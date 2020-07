VIDEO | Sõjakirves on maetud, alatu Brigitte Susanne Hunt on jälle "hea tüdruk" 

"Head tüdrukud nii ei tee" sai tuule tiibadesse aastal 2018 Foto: Dmitry Knut

Mäletan kui sain Brigitte loobumisest teada hetk enne R2s eetrisse minekut, kus plaanisin tutvustada meie kohe, kohe lavale jõudvat projekti. Etenduse reklaamimise asemel lugesin hoopis ette Hundilt laekunud ahjusooja Facebooki-sõnumi: „Kuulge, tüdrukud, see on minu jaoks väga keeruline kiri ja ma vabandan juba ette. Kindlasti te saate minu peale mõneks ajaks pahaseks. Ma olen nüüd juba mõni aeg tundnud, et ma lihtsalt ei ole selliseks, nii suureks avalikuks projektiks valmis. Ma lihtsalt ei julge nii suure rahva ees end vaimselt alasti võtta, see hirmutab mind. Ma ei ole hetkel valmis kaasa lööma.“

"Head tüdrukud nii ei tee" sai tuule tiibadesse aastal 2018 Foto: Dmitry Knut

Kõik oli tehtud – uhke fotosessioon, valmis trükitud reklaamplakatid ja piletidki müügis. Esietendus Telliskivis väljamüüdud! Ei jäänud muud üle, kui plakatitel Brigitte nägu ja nimi lihtsalt vildikaga ära sodida, sest – show must go on! Etenduse ära jätmine, ühe argpüksi pärast, ei tulnud kõne allagi! Ütlesin toona ka meie toetajatele ja fännidele, et igaühel võib vahel ootamatult jänku püksi pugeda. Ikka juhtub. Lubasin, et väga pikka viha ei pea ja käisin välja veksli, et ehk tulevikus teeme koos mõne toreda projekti ja kõlistame šampanjaklaase.