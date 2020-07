Inimesed PÄRAST KOROONAT ESIMEST KORDA PEOL! „Väga tore on olla siin oma sõprade, jopede ja seltskonnaga!“ Merilyn Närep, Carolin Liis Tamm , täna, 20:39 Jaga: M

GALERII

SUVI JA SÕBRAD: Henri, Joosep, Simo, Veiko festivali nautimas. „See viib mind tagasi kriisieelsesse aega, kui elu oli lill!“ ütleb Simo. Foto: Aron Urb

Peomelu, vali muusika, higised kehad ja uued tutvused hämaras ööklubis – sellest kõigest võis alates eriolukorrast vaid unistada. Tasapisi on aga hakanud uksed paotuma, jälle toimuvad üritused, tants ja trall. Nii seadis ka Õhtuleht sammud Tallinna lauluväljaku pargis toimunud muusikafestivalile Summer in the City, kuhu müüdi igale kontserdile piiratud arv ehk 900 piletit. Uurisime festivali külastajatelt, mis tunne on taas peol olla – kas vabadus ajab pööraseks või pigem põrnitsetakse teisi kartlikult altkulmu ja hoitakse distantsi?