Mari Jürjens elust haagissuvilas: kui kõigil lained üle pea uhavad, kutsume perekoosoleku kokku 

"Kartsime algul, et haagissuvila on pisike ja eba­mugav ning peame pead-jalad koos olema, aga käisime neid vaatamas ja selgus, et on ka suuremaid variante. Meie haagis on veidi alla 10 ruutmeetri suurune ja oleme üllatusega märganud, et saame selles kenasti hakkama," räägib Mari.