PALJU ÕNNE! Näitleja Klaudia Tiitsmaa on beebiootel: ootame seda kohtumist väga 

Nii Klaudia kui ka elukaaslane Vallo on põnevil, sest sügisel saabub perre neljaski liige. “Pesamuna on väga oodatud. Oleme uudishimulikud ja tahaks juba teada, kes ta täpselt on. Milline on ja mis asju ajab? Ei saa ta ju olla samasugune kui eelmine, ikka täitsa teine inimene,” mõtiskleb Klaudia. “Ootame seda kohtumist väga!”