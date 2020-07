Sandra Vabarna avaldas põhjuse, miks ta igat päeva juba hommikul kella viiest alustab 

"Ärkan 4.30–5.30 vahel ja magama lähen 20.30–21.30 vahel. Minu jaoks on primaarne kaheksa tundi magada, sest see on see, mida vajan, et olla välja puhanud ja energiline," selgitab ta. "Alustan päeva vara, sest mulle meeldivad varajased hommikud ning siis saan aega iseendale ja iseendaga. Mulle meeldib, et kõik veel magavad ja saan end algavaks päevaks häälestada."